ВСУ атаковали НПЗ в Уфе

Сегодня в Уфе беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод. Об этом сообщил глава Башкирии Радий Хабиров.

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Как уточнил глава региона, силами Минобороны и службы безопасности предприятий атаку удалось отбить. Обломки БПЛА упали в промзоне. Все службы на месте, последствия сейчас устраняют. Из людей никто не пострадал, технологические процессы не нарушены – предприятия работают в штатном режиме.

Напомним, в Башкирии продолжает действовать режим беспилотной опасности. Аэропорт все еще закрыт. Также наблюдаются сбои в работе мобильного интернета.