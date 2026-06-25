Ведущие в Константиновку трассы находятся под контролем ВС РФ

ВС РФ держат под контролем трассы, ведущие в Константиновку. Кадры работы БПЛА опубликовал Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

ВСУ пытаются провести ротацию, однако та предотвращается благодаря ударам по автомобильной технике. На опубликованном видео запечатлены два эпизода применения FPV-дронов.

Напомним, что бои за Константиновку идут уже несколько месяцев. Российская армия разрезала оборону противника на кварталы и ведет их планомерную зачистку. Как отмечали эксперты, с падением Константиновки перед ВС РФ откроется прямой путь к Краматорску.

22 июня Минобороны РФ заявляло, что за сутки российским военным удалось взять под контроль сразу 103 здания.