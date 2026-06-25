Российские дроны ударили по складу с горючим для ВСУ

Российские войска ударили по складу горюче-смазочных материалов в Днепропетровской области, откуда велось снабжение топливом подразделений Вооруженных сил Украины. Об этом сообщило Минобороны России.

Российское военное ведомство опубликовало видеозапись атаки «Геранями-2». На кадрах видно, что объект в населенном пункте Губиниха был расположен рядом с лесом.

«Высокоточным ударом расчеты БПЛА войск беспилотных систем поразили цель, которую ВСУ использовали для снабжения транспорта», - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в Запорожской области десантники ВС РФ применили беспилотные комплексы «Молния-2», чтобы нарушить логистику противника. В результате в лесополосе был ликвидирован пункт управления украинскими дронами. Кроме того, российские беспилотники вывели из строя автомобильную технику на ключевых путях снабжения ВСУ в тыловых районах.