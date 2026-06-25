Офицер Левша: войска беспилотных систем ВС России стали молодежными

Для успешного управления дронами бойцам требуются особая моторика рук и крепкий вестибулярный аппарат, поэтому новое направление привлекает в основном молодое поколение, заявил заместитель командира подразделения БПЛА Ленинградского военного округа с позывным Левша.

В ходе телемоста со студентами Воронежской государственной академии спорта заместитель командира подразделения БПЛА Ленинградского военного округа с позывным Левша заявил: «Цель – привлечь молодежь, потому что, как ни крути, это – войска молодежи», передает ТАСС.

Офицер пояснил, что бойцам старшего возраста сложнее справляться с пультами управления. По его словам, для работы с дронами нужны развитая моторика пальцев и особое пространственное восприятие. Достижения молодых специалистов регулярно отмечаются государственными и ведомственными наградами.

Военнослужащий добавил, что для службы требуются крепкое здоровье и хороший вестибулярный аппарат, а всему остальному новобранцев обучают опытные инструкторы. В подразделениях активно работает система наставничества. Во время мероприятия студенты также узнали об особенностях контракта и материальном обеспечении при вступлении в ряды вооруженных сил.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны зафиксировало рост числа студентов-добровольцев в подразделениях беспилотных систем.

Заместитель министра обороны Виктор Горемыкин объяснил ключевые условия контрактов для молодых специалистов.

Вооруженные силы России планируют подготовить более 70 тыс. операторов дронов до конца текущего года.