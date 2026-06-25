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В России раскрыли, как Запад поможет Украине провести «операцию» в Крыму

Газета.Ru

Заявление украинского лидера Владимира Зеленского о том, что Киев ждет помощи от стран G7 в проведении операции в Крыму, свидетельствует о планах Украины провести там высадку десанта для «захвата плацдарма» на полуострове. Не исключена также военная провокация со стороны киевского режима. Об этом «Газете.Ru» заявил военный эксперт Юрий Кнутов.

В России раскрыли, как Запад поможет Украине провести «операцию» в Крыму
© РИА Новости

По его словам, России необходимо минировать побережье Крыма и морские подходы к региону.

«По Крыму идет достаточно активная работа. Она связана с изоляцией Крыма. Мы это наблюдаем по тому количеству дронов, которые действуют в Запорожской области и в районе сухопутного пути, связывающего Россию с Крымом. Там сейчас работает [российское подразделение] «Рубикон», усилили ПВО... То, что касается «Семерки», вероятнее всего, будут какие-то поставки киевскому режиму, которые позволят ему провести десантную операцию, чтобы либо захватить плацдарм в Крыму, либо совершить мощную военную провокацию», — подчеркнул военный аналитик.

Киеву, как отметил Кнутов, скорее всего, поставят десантные катера, а также «дополнительные средства, которые можно будет применять по территории Крыма». Речь идет о ракетах Storm Shadow и других средствах нападения, уточнил он.

«Надо сейчас в срочном порядке минировать побережье [Крыма], минировать подходы непосредственно к берегу», — отметил эксперт.

По его словам, минирование побережья исключит возможность для ВСУ провести десантную операцию в регионе.

Накануне украинские СМИ сообщили, что Киев, по словам Зеленского, ждет некоего решения от стран G7, которое должно помочь ВСУ провести операции в Крыму, после чего Россия якобы «будет вынуждена выбрать мир».