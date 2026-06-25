Отступление ВСУ в Дружковку назвали роковым для Краматорска

Военный эксперт Ян Гагин заявил, что украинские войска отступили из Константиновки в Дружковку после потери позиций. Об этом он рассказал «Аргументам и фактам».

Гагин подчеркнул, что Дружковка важна для снабжения всей группировки ВСУ на этом направлении. Там расположен крупный железнодорожный узел, через который идет снабжение ВСУ в Краматорске. Фактически эта ветка остается одним из последних значимых логистических путей для украинских сил.

От Дружковки до Краматорска по прямой всего около 14 километров. Гагин назвал Константиновку и Дружковку главными ключами к Краматорску. Он подчеркнул, что после взятия Дружковки откроется прямая дорога на Краматорск.

Основные изменения на этом направлении наметились еще в конце мая и начале июня, когда над большей частью кварталов Константиновки были подняты российские флаги, сообщало ТАСС. По данным агентства, под контролем российских войск находится около 80 процентов территории города, а в оставшихся микрорайонах сейчас идет зачистка. Ожидается, что переход северных окраин города под контроль ВС РФ позволит «срезать» удерживаемый украинскими силами карман к юго-западу от Часова Яра.

В дальнейшем, опираясь на созданный в Константиновке плацдарм, российские подразделения смогут начать активное продвижение в сторону Дружковки и Алексеево-Дружковки, считают военные аналитики.