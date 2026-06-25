США могут передать Украине лазерное оружие

Соединенные Штаты могут передать Украине образцы лазерного оружия, чтобы испытать их на поле боя. Такое мнение высказал aif.ru военный эксперт Юрий Кнутов.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что глава Пентагона Пит Хегсет и технический директор американского военного ведомства Эмиль Майкл посетили демонстрацию лазерного и микроволнового оружия в Нью-Мексико. При этом на исследования и разработки в этой сфере в проекте бюджета на 2027 год заложено более двух миллиардов долларов.

По словам военного Юрия Кнутова, разработка оружия на новых физических принципах является приоритетом во всем мире.

«Наиболее быстрое развитие получают именно боевые лазеры и электромагнитные пушки. Поэтому вероятно, что такое оружие может быть направлено на Украину для проверки его возможностей в условиях реальных военных действий», — пояснил он.

Эксперт также отметил, что боевые лазеры уже применялись на Ближнем Востоке.