Российские войска берут Константиновку в клещи и уже контролируют единственную трассу, по которой ведется снабжение украинских войск, оставшихся в городе. С чем ВС России столкнулись при битве за Константиновку, рассказали РИА Новости бойцы 103-го полка 150-й дивизии группировки войск «Южная».

По данным издания, особый упор военнослужащие полка делают на противодействие вражеским дронам, при этом работает специальная лаборатория, через которую проходит больше пятисот БПЛА в месяц.

«Стараемся вернуть в строй как можно быстрее, но многое, конечно, зависит от характера повреждений: порой и нескольких часов хватит, иногда же возимся днями. Имеем дело не только с коптерными БПЛА. Так, к примеру, за месяц «переобули» свыше двухсот дронов типа «Баба-яга». Сбивают наши парни в разы больше — нам ведь поступают только те, которые удалось достать с полей», — рассказал начальник лаборатории с позывным Уфа.

Начальник службы беспилотных систем полка с позывным Айти в свою очередь отметил, что в прошлом месяце один из бойцов поставил рекорд — поразил двести разведывательных БПЛА Вооруженных сил Украины. И все чаще БПЛА ВСУ несут на себе несколько небольших дронов, чтобы сбросить их в тылу у российских войск.

Также среди задач операторов дронов просматривать дороги и расчищать от мин и наносить удары «по точкам батарейщиков противника», помогая штурмовым отрядам продвигаться вперед.

При этом военнослужащие рассказали изданию, что бойцы ВСУ «держатся за посадки возле Константиновки», а также они видели, как украинские военные прикрываются мирными жителями.

«Наблюдал лично картину, как вэсэушники долго отсиживались вместе с мирными в одном укрытии. В таких ситуациях выжидаем, когда противник поменяет место дислокации», — рассказал оператор с позывным Белка.

Также российские военные пытаются спасти оставшихся в городе гражданских. Айти отметил, что однажды заметили бабушку с ребенком, сбросили им с дрона записку и проводили в более надежное укрытие.

«Эвакуировать на данный момент слишком рискованно. У противника нет ничего святого — постоянно атакуют мирных. Пока выжидаем момент, чтобы максимально безопасно вывести гражданских», — заявил он.

Южный бастион донбасского укрепрайона противника рушится — оборона ВСУ там уже носит очаговый характер, взяв Константиновку, «южане» направятся дальше, так как «битва за Донецкую Народную Республику вступила в решающую стадию», подчеркнуло издание.

Напомним, что ранее глава Минобороны Андрей Белоусов назвал Константиновку «ключом к последнему оплоту Киева в Донбассе» — Дружковско-Краматорско-Славянской агломерации. По данным СМИ, над большей частью кварталов города уже подняты российские флаги и знамена штурмовых подразделений. Под контролем российских войск находится уже 80 процентов территории Константиновки.

При этом Герой России, генерал-майор Сергей Липовой обратил внимание на то, что большинство украинских военных, оставшихся в городе, либо ранены, либо имеют очень низкий моральный дух и не хотят воевать.