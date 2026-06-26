"Скоро будет ярко": российский военкор призвал набраться терпения
Военный журналист Андрей Руденко заявил, что Украина использует свой последний козырь, и это для нее самое неприятное. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
По словам репортера, удар в глубь и затруднение логистики ВС РФ —результат очень спорный, так как является временным.
Он отметил, что решение этой проблемы есть и уже внедряется, и скоро проблема будет нивелирована.
«И вот тогда-то и посыплется вся линия фронта, как карточный домик. И вся радость от ударов по НПЗ сойдет на нет», - добавил военкор.
Журналист также добавил, что удары по логистике противника уже усилились, и в ближайшее время этот результат будет утроен.
По его словам, «грамотные люди» на той стороне начали догадываться, что все эти победные возгласы — очередной цирк, где клоун играет роль Наполеона.
«Скоро, я уверен, все будет ярко, немного терпения, господа и дамы», - заключил Руденко.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что в ночь на 26 июня Вооружённые силы России нанесли комбинированный групповой удар высокоточным оружием и беспилотниками дальнего действия по объектам на территории Украины.
По официальным данным ведомства, целями атаки стали: территориальный центр комплектования (ТЦК) и объекты хранения вооружения в Киеве, а также Кременчугский нефтеперерабатывающий завод в Полтавской области.