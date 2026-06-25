Пленный ВСУ: за месяц под Запорожьем уничтожен минимум один батальон полка "Шквал"
Как минимум один батальон отдельного штурмового полка ВСУ "Шквал" уничтожен на запорожском направлении за месяц, рассказал ТАСС пленный боевик полка Сергей Белозеров.
"Месяц, может чуть-чуть больше нам скинули другие рации.
Говорят то, что уже нет людей. У нас было около 20 групп по два-три человека, сейчас осталось шесть. Это мы слышим только про свой - третий батальон", - сказал пленный.
Он пояснил, что еще часть батальона находилась на других позициях в соседних населенных пунктах.
"С ними тоже связь постепенно пропала, никто не вернулся", - добавил пленный.
Он уточнил, что командование полка пыталось заводить на позиции резервные силы. Большая их часть до места не доходила.
23 июня ТАСС сообщал о сдаче в плен боевика отдельного штурмового полка "Шквал".