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Жителей Урала предупредили об опасности удара ВСУ

Lenta.ru

Жителей Урала предупредили об опасности удара Вооруженных сил Украины (ВСУ). Оповещение со ссылкой на сообщение чиновников опубликовал портал 74.ru.

Жителей Урала предупредили об опасности удара ВСУ
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Как рассказали в издании, режим налета беспилотных летательных аппаратов объявили в Челябинской области. Расстояние от региона до границы с Украиной составляет около двух тысяч километров.

Челябинцев призвали укрыться в безопасных местах, например, в помещениях без окон.

Ранее сообщалось, что средства противовоздушной обороны в ночь с 24 на 25 июня сбили над регионами России 269 украинских беспилотных летательных аппаратов. ВСУ атаковали 13 субъектов федерации — среди прочих под удар попали Тульская, Калужская и Саратовская область, Краснодарский край и Московский регион.