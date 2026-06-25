ВС России «Геранью-2» поразили склад горючего ВСУ в Днепропетровской области

Российские войска расчётами БПЛА «Герань-2» поразили склад горюче-смазочных материалов ВСУ в Днепропетровской области.

Об этом сообщает Минобороны России.

«Высокоточным ударом расчёты БПЛА войск беспилотных систем поразили цель, которую ВСУ использовали для снабжения транспорта», — говорится в сообщении.

Речь идёт о складе ГСМ в населённом пункте Губиниха в Днепропетровской области.

Российские войска с помощью ударных дронов также уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в районе Красного Лимана в ДНР.