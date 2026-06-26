Атака ВСУ беспилотниками в ночь на 26 июня, когда над регионами России было сбито и перехвачено 660 БПЛА, стала самой массированной с начала года. Это следует из подсчетов ТАСС на основе данных Минобороны России.

Предыдущая крупнейшая с начала года атака беспилотников ВСУ на регионы России была отражена 17 мая. Тогда средствами ПВО были сбиты и перехвачены 556 БПЛА. В ночь на 18 июня над регионами России было сбито и перехвачено 555 БПЛА.

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Еще одна крупная атака в июне была отражена 6 июня. Тогда, по данным Минобороны РФ, было сбито и перехвачено 376 беспилотников ВСУ. До этого 3 июня российские средства противовоздушной обороны сбили 354 украинских БПЛА. Также 10 июня было сбито и перехвачено 326 беспилотников, а 11 июня - 330.