Расчеты РСЗО «Торнадо-Г» уничтожили семь пунктов управления беспилотниками Вооруженных сил Украины в Харьковской области. Об этом рассказал РИА Новости старший офицер батареи с позывным Скиф.

По его словам, цели были выявлены в ходе воздушной разведки, их координаты переданы на командный пункт и принято решение о нанесении удара.

«Расчеты РСЗО «Торнадо-Г» артиллерийских подразделений 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Север» уничтожили семь пунктов управления», - пояснил Скиф.

Военнослужащий обратил внимание на то, что удары проводились с пристрелочными выстрелами под контролем разведывательных дронов, которые передавали данные корректировки.

Ранее стало известно, что российскими операторами центра «Рубикон» были уничтожены используемые Вооруженными силами Украины разведывательные дроны FlyEye польского производства, а также немецкий барражирующий боеприпас HF-1.