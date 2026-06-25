Стало известно, какой объект могли поразить ВС РФ под Днепром

В Павлограде Днепропетровской области прозвучал мощный взрыв, который сопровождался детонацией. Как сообщает aif.ru, военный эксперт Василий Дандыкин рассказал, по какому объекту мог прийтись удар.

По информации военных каналов, после инцидента окрестности засыпало неразорвавшимися снарядами калибра 155 мм. Поднялся огромный черный столб дыма.

Дандыкин отметил, что Павлоград является мощным промышленным кластером, где есть и производство боеприпасов, и химическая промышленность.

«Если один из этих заводов накрыли, это очень хорошо. Потому что это действительно стержневой город на направлении, там, где наши сейчас воюют», — заявил эксперт.

Дандыкин обратил внимание на тактику маскировки производств, к которой прибегает Киев. Согласно кадрам с места, взрыв произошел в районе, где есть жилые дома. Это намеренная практика украинских властей.

«Они военные объекты размещают и в гаражах, и везде. В фурах гражданских с овощами. Это давнишняя история, известная еще с начала СВО. Поэтому это очевидно», — сказал эксперт.

Он добавил, что замаскированная цель могла быть обнаружена разведкой РФ или агентурой, действующей в Павлограде.