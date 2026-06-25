Состоялся первый полет опытного Як-130М на скорости до 600 км/ч

Летчики-испытатели совершили первый полет на учебно-боевом самолете Як-130М на скоростях до 600 км/ч. Об этом сообщили в Ростехе.

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"На Иркутском авиационном заводе - филиале ПАО "Яковлев" (входит в ОАК госкорпорации "Ростех") состоялся первый полет опытного самолета Як-130М. Машину пилотировал экипаж в составе летчика-испытателя 1-го класса Александра Гуськова и заслуженного летчика-испытателя Андрея Воропаева", - говорится в сообщении.

В Ростехе отметили, что полет продолжался около 50 минут и проходил на высотах до 2 тыс. м и скоростях до 600 км/ч.