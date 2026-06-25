Слюсарь: более 10 беспилотников сбили ночью в шести районах

В Ростовской области за ночь перехватили и уничтожили более 10 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Юрий Слюсарь. Он уточнил, что часть дронов сбили над Каменск-Шахтинским.

Также атаки отразили в шести районах — Шолоховском, Миллеровском, Кашарском, Тарасовском, Белокалитвиновском и Чертковском. "Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться", — утверждается в заявлении. 25 июня в Красноармейском районе Краснодарского края после атаки украинских БПЛА начался пожар на Полтавской нефтебазе.

По словам главы района Александра Харитонова, на место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб. Иные подробности о произошедшем не поступали. В ночь на 24 июня Севастополь подвергся массированной атаке беспилотников. Дежурные средства противовоздушной обороны сбили 70 дронов, в результате налета пострадали два человека. Более того, город оказался полностью обесточен — троллейбусы не вышли на линии, а детские сады были переведены на особый режим работы.