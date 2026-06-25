В районе села Уланово Сумской области уничтожены десятки военнослужащих 425-го отдельного штурмового полка ВСУ «Скала».

Об этом РИА Новости сообщили в российских силовых структурах.

«Анализ некрологов уничтоженных противников показал, что в районе Уланово были уничтожены десятки штурмовиков 425-го ошп «Скала», — рассказал источник.

Ранее сообщалось, что украинского мобилизованного жестоко убили на учебном полигоне 425-го штурмового полка «Скалы» ВСУ на территории Харьковской области.

9 июня в районе Храповщины в Сумской области пропали без вести десятки военнослужащих ВСУ из состава 47-й и 156-й механизированных бригад.