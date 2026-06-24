В Британии раскрыли, кто помог ВСУ в нанесении ударов по Подмосковью

Американские военные предоставляют Киеву разведданные, полученные в ходе спутникового мониторинга. Эту информации операторы дронов ВСУ используют для ударов по России, в том числе, по Москве и Подмосковью, пишет Financial Times со ссылкой на источники.

Журналисты отметили, что европейские партнеры Украины призывают Вашингтон продолжать предоставлять Украине разведывательную информацию.

По словам обозревателей, президент США Дональд Трамп в последние недели начал «склоняться к усилению поддержки Киева» и, возможно, начнет активнее давить на Москву для скорейшего прекращения конфликта.

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Вместе с тем, признали авторы статьи, на Украине крайне скептично относятся к любым высказываниям и обещаниям американского лидера в контексте урегулирования кризиса.

Напомним, что в ночь на четверг, 18 июня, столичный регион подвергся одной из самых массированных атак ВСУ с начала спецоперации на Украине. В общей сложности, было сбито порядка 180 дронов самолетного типа.

Атаки продолжились и в последующие дни. Так, 24 июня, по состоянию на 23:20 мск, в окрестностях Москвы было сбито 20 беспилотников.