Владимир Зеленский в своем вечернем обращении заявил о подготовке новых военных операций, в том числе на крымском направлении, если западные партнеры передадут Киеву некое вооружение, которое ранее обещали. По словам главы киевского режима, он отдал приказ разведке и ВСУ действовать превентивно против российских объектов, которые используются для обеспечения боевых действий.

«Наша операция, в частности в Крыму, четко просчитана. Если то, про что говорили с партнерами, у Украины появится, мы оперативно обеспечим условия, когда Россия будет вынуждена выбрать мир», — сообщил Владимир Зеленский.

"Очень рассчитываем на положительный ответ от партнеров по G7: они четко знают, о чем идет речь", - отметил глава киевского режима.

"Приказал нашей разведке и армии работать на опережение", - также заявил он, добавив, что имеет ввиду инфраструктурные объекты на территории России, от которых зависит обеспечение российской армии.

Ранее, 23 июня, президент России Владимир Путин на встрече с выпускниками военных вузов в Кремле дал высокую оценку действиям российских бойцов в зоне проведения специальной военной операции. Глава государства отметил, что подразделения успешно теснят противника по всей линии боевого соприкосновения и близки к освобождению Константиновки.

«Там же их долбят ребята каждый день, каждый божий день идут — придем туда, куда нужно», — подчеркнул Владимир Путин.

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Президент также осудил агрессивные планы Запада и отметил, что политики в Евросоюзе используют ложные заявления для оправдания милитаризации региона.

«Мы готовы оперативно и адекватно ответить на любые внешние и внутренние угрозы», — резюмировал российский лидер.

В последнее время многие эксперты отмечали, что Украина перешла к откровенному терроризму из-за невозможности противопоставить что-либо на поле боя. Бывший премьер Польши Лешек Миллер подчеркнул, что Украина движется "бандеровским курсом" и проиграет конфликт России.