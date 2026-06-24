Различные роботизированные устройства с высокой долей вероятности через 5 лет смогут заменить людей на передовой, рассказал в беседе с журналистами News.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов.

По его данным, российские военные в зоне СВО с помощью наземных беспилотных комплексов доставляют боеприпасы, мины на поле боя.

Эксперт уточнил, что ВСУ, в свою очередь, активно используют дрон Hornet, который можно считать роботом, управляемым с помощью технологий искусственного интеллекта.

Кнутов пояснял, что в настоящее время в США и Китае ведутся работы и над созданием роботов, которые смогут заменить людей на поле боя.

«Наверное, уйдет лет пять, и мы увидим их на передовой», — предположил аналитик.

Ранее сообщалось, что Китай активно применяет дроны различных типов в сельском хозяйстве, при тушении пожаров, для контроля промышленных площадок.

Кроме того, китайские военные инженеры разрабатывают беспилотники для НОАК. На вооружении принимаются наземные, морские дроны, БПЛА.

В США значительное внимание уделяют созданию подводных дронов, опытные образцы уже были замечены на верфях и военных базах.