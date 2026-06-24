Израиль показал лазер DroneLight, который сбивает 30 целей за минуту

Израильская компания Esh-Tech вывела на рынок новую разработку в сфере противовоздушной обороны – лазерную установку DroneLight. Её ключевое отличие от существующих аналогов заключается в импульсном принципе работы, который позволяет быстро поражать большое количество целей без длительного удержания луча на каждой из них.

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В большинстве современных лазерных систем для уничтожения объекта требуется непрерывное воздействие в течение нескольких секунд. DroneLight действует иначе: она посылает короткие сфокусированные импульсы, и на нейтрализацию одного беспилотника уходит всего 1–2 секунды. Это даёт возможность за 60 секунд вывести из строя более 30 воздушных объектов, что критически важно при отражении массированных налётов, способных перегрузить обычные средства ПВО.

Особенность установки – импульсный режим с досылом дополнительных зарядов после первого попадания для гарантированного поражения цели. Благодаря этому система мгновенно переключается между объектами, значительно увеличивая общую пропускную способность стрельбы.

Дальность действия DroneLight составляет около 1 километра, что относит её к классу ближнего рубежа обороны. Для обнаружения и сопровождения целей она сопрягается с радарными, акустическими и оптическими сенсорами, образуя единый контур захвата.

Энергопотребление установки не превышает 4 киловатт – это существенно меньше, чем у большинства высокоэнергетических лазеров, находящихся сейчас в разработке или на вооружении. Столь скромные запросы к питанию упрощают интеграцию на мобильные шасси и уменьшают требования к вспомогательным генераторам. В ходе показа компания смонтировала DroneLight на гусеничной бронемашине, продемонстрировав готовность системы к применению в передовых порядках войск для подвижной защиты подразделений.