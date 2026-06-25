Полковник в отставке объяснил обязательную эвакуацию в Черниговской области

Власти Украины объявили обязательную эвакуацию населения в Черниговской области, поскольку предвидят скорый контроль Российской армии над некоторыми населенными пунктами. Об этом в разговоре с «Царьградом» заявил полковник в отставке Виктор Баранец.

Однако у такого решения может быть и другая сторона, считает он.

«Второе — может говорить о том, что специально нагнетается ситуация, чтобы жители этих сел, которые собираются насильно эвакуировать, чтобы они озлобились на Россию, на Российскую армию. Тут уже вступает в действие пропагандистский аспект», — объяснил Баранец.

24 июня Совет обороны Черниговской области по запросу военных принял решение об обязательной эвакуации с 1 июля из 12 приграничных населенных пунктов. Эвакуация будет проводиться в течение двух месяцев. Для этого уже подготовлены маршруты, транспорт и пункты временного размещения граждан.