В НАТО объявили конкурс для блокировки российских аэродромов

НАТО и Украина объявили конкурс на создание технологии, которая может вывести из строя аэродромы российской авиации. Об этом сообщает Life со ссылкой на The War Zone.

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Конкурс получил название Airfield Denial Challenge и в нем могут принять участие частные разработчики. Победитель получит выплату в размере 250 тысяч евро. Цель конкурса — разработка систем, которые могут лишить российские самолеты возможности использовать защищенные базы для выполнения боевых задач. Кроме того, предложения должны быть готовы к быстрому внедрению — если реализация проекта займет больше года, он не будет допущен до конкурса.

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Как объяснили в командовании трансформации НАТО, существующие средства недостаточно эффективны против аэродромов. В НАТО хотят получить автономные решения, не привязанные к работе GPS.

Заявки будут принимать до 20 июля. Десять финалистов объявят 11 августа.