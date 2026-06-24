Украина недополучит миллиарды евро на оборонные расходы из кредита ЕС

Первый транш Киеву по кредиту ЕС на 90 миллиардов евро не будет включать почти 6 миллиардов евро на оборонные расходы. Так, республика получит только 3,2 миллиарда евро бюджетной поддержки, передает Euractiv со ссылкой на неназванных европейских чиновников.

По их словам, первый транш собираются выделить 25 июня на конференции по восстановлению Украины в польском Гданьске. Эта сумма включена в пакет макрофинансовой помощи на 30 миллиардов евро, которые планируется выделить в 2026-2027 годах.

При этом основная часть кредита Евросоюза (60 миллиардов евро) рассчитана именно на оборонные нужды Украины, уточняет Euractiv. В ближайщие дни Еврокомиссия хочет прояснить информацию о втором транше, в котором может быть заложена сумма именно на потребности республики в сфере обороны.

В статье указано, что раньше ЕК обещала, что первый транш в 5,9 миллиардов евро позволит Киеву закупить дроны с комплектующими, изготовленными за пределами ЕС или самой Украины. Но оказалось, что Брюссель не успел отладить механизмы контроля за расходованием денег.

Чиновники уточняют, что еще три пакета помощи республике находятся в работе — это средства на снаряды, системы ПВО и БПЛА. Украинская сторона отдает приоритет в закупках европейскому оружию.

Ранее стало известно, что Европейский союз допускает использование замороженных российских активов для погашения кредита Украине в размере 90 миллиардов евро.