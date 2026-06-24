В зоне СВО заметили тройной «Максим» для борьбы с БПЛА

Антидроновую установку с пулеметами системы Максима заметили в зоне проведения специальной военной операции (СВО). На соответствующие кадры обратил внимание Telegram-канал «Уголок Ситха».

На снимках виден стационарный станок с тремя пулеметами Максима. Судя по конструкции турели, она предназначена для борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) противника.

Пулемет системы Максима начал поступать в подразделения Русской армии в конце 19-го века. В России развернули производство нового оружия, которое позже модернизировали. Модель образца 1910/30 года активно применяли в ходе Великой Отечественной войны.

В январе госкорпорация «Ростех» сообщила, что новая система «Зубр» в ходе испытаний показала высокую эффективность в борьбе с малоразмерными БПЛА. В состав системы входят модули с пулеметами ГШГ-7,62 или ПКТМ.