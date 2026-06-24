Медведев призвал разработать механизм против военных баз Запада

Размещение военных баз стран Запада на чужих территориях провоцирует напряженность, и необходимы правовые механизмы для решения этой проблемы. Об этом заявил замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ).

Он отметил, что размещение западных военных баз на чужих территориях стало серьезным фактором, который расшатывает систему коллективной безопасности и подрывает суверенитет государств.

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"Они, прямо скажем, провоцируют международную и региональную напряженность", - сказал Медведев.