Стали известны новые детали мятежа Пригожина

Заместитель министра обороны России Юнус-Бек Евкуров и первый заместитель начальника Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба Владимир Алексеев прибыли на переговоры к устроившему мятеж основателю частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгению Пригожину после попыток первых лиц государства дозвониться до бизнесмена. Новые детали события раскрыл работавший с Пригожиным юрист Игорь Елисеев в интервью изданию «Фонтанка».

«Ему пытались дозвониться первые лица, а потом туда [в Ростов-на-Дону] приехали Юнус-Бек Евкуров и Владимир Алексеев. Они пытались убедить шефа [Пригожина], а он излагал им свою позицию», — заявил Елисеев.

Пригожин, как отметил юрист, пытался надавить на власть, но было понятно, что на уступки никто не пойдет. В свою очередь, Елисеев объяснял представителям силовых структур, что ситуацию ни в коем случае нельзя доводить до кровопролития. Конфликт разрешился только после вмешательства президента Белоруссии Александра Лукашенко, который дал Пригожину определенные гарантии, заключил юрист.

Ранее юрист Пригожина заявил, что переломным для основателя ЧВК стал момент, когда он побывал на фронте и пообщался с командирами, которые указывали на недостаточное количество снарядов для ведения боевых действий. Елисеев также подчеркнул, что еще одним сильным ударом для бизнесмена стало требование после взятия Артемовска (украинское название — Бахмут) передать вооружение ЧВК войскам Минобороны.

Мятеж Пригожина произошел 24 июня 2023 года. Сначала владелец ЧВК выдвинул ряд обвинений в адрес Минобороны, а после — начал марш «Вагнера» на Москву. За сутки его части прошли по территории нескольких российских регионов, а также сбили два вертолета и один самолет. К вечеру Пригожин развернул колонны и уехал в Белоруссию, договорившись об этом с Лукашенко. 23 августа стало известно, что самолет основателя ЧВК разбился в Тверской области. На борту бизнес-джета находился сам бизнесмен, ключевой командир «Вагнера» Дмитрий Уткин и еще один представитель руководства ЧВК, Валерий Чекалов.