США столкнулись с неожиданной проблемой при создании ракет Tomahawk

Ведущие оборонные подрядчики Соединённых Штатов всё чаще сталкиваются с проблемой поиска внутренних производителей микроэлектронных компонентов для сборки крылатых ракет Tomahawk. Об этом в интервью Financial Times сообщил Джим Уилл, возглавляющий компанию SkyWater Technology, которая занимается выпуском микросхем в штате Миннесота.

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По словам Уилла, используемая в этих боеприпасах электроника морально устарела – её возраст достигает 10–15 лет. Однако производственные мощности, на которых ранее изготавливались соответствующие чипы, на сегодняшний день уже не функционируют. Причины – либо перенос мощностей за рубеж, либо полное закрытие предприятий.

Американское военное ведомство активно наращивает объёмы выпуска вооружений и в этих целях всё чаще привлекает оборонные компании нового поколения. Такие фирмы опираются на современные коммерческие технологии и гибкие методы работы, что отличает их от традиционных гигантов оборонной промышленности. В то же время действующие подрядчики испытывают серьёзные сложности с выполнением требований Пентагона по увеличению производства боеприпасов – запасы были серьёзно истощены в ходе иранского конфликта.

Ожидается, что именно проблема производственного отставания станет центральной на предстоящей встрече президента США Дональда Трампа с главами крупнейших оборонных корпораций. Исполнительный вице-президент Национальной ассоциации оборонной промышленности Джен Стюарт отметила, что в Вашингтоне существует двухпартийное согласие по вопросу ускорения процессов и устранения барьеров. При этом она обратила внимание, что с 1990-х годов число оборонных предприятий в стране резко сократилось.

В мае правительство США заключило соглашения с четырьмя фирмами – Anduril, CoAspire, Leidos и Zone 5. Они займутся производством недорогих крылатых ракет на протяжении трёх лет, начиная с 2027 года.