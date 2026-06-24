Радиостанция УВБ-76 («Радиостанция Судного дня») передала необычно большое количество шифровок. Об этом сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи», отслеживающий ее передачи.

После начала вещания в 09:11 по московскому времени так называемая радиостанция Судного дня передала 13 сообщений, в том числе несколько двойных. В общей сложности они содержали 16 слов. Каждый час в эфир выходило не одно, как обычно, а два сообщения, а с 10 до 11 часов утра за 11 минут было передано целых три сообщения.

Некоторые из слов уже несколько раз встречались в прошлых передачах УВБ-76. В частности, слово «утюгонит» передавалось 29 апреля 2023 года и 14 марта 2024 года, слово «улусокорм» звучало 20 июля 2023 года и 29 августа 2024 года, «лессолитр» — 25 марта 2021 года и 6 октября 2023 года, а «поддержка» — 1 мая 2023 года и 14 марта 2024 года.

НЖТИ 93348 АМИЛОВКУС 4443 8162

НЖТИ 26340 РАСТИРАНИЕ 7231 2405

НЖТИ 68567 ГЕНОЛИС 3433 6565

НЖТИ 71253 ГИДОПРАХ 6117 6933 ПРЕДСТОЯЩИЙ 2975 6431

НЖТИ 48026 ПРИДИРЧИВЫЙ 7303 7364

НЖТИ 12165 УТЮГОНИТ 3445 0806

НЖТИ 38768 ВОЛОКИТА 1238 6549 АИСТОТИТР 2101 6443

НЖТИ 06498 УЛУСОКОРМ 3841 2106

НЖТИ 77817 ПОЛУОСТРОВ 7174 1300 СЛУХОБЛИН 7098 7631

НЖТИ 20780 ЛЕССОЛИТР 0465 2306

НЖТИ 88837 ФРИЦОТЮТЯ 8115 8966 МАКЛЕР 2225 2088

НЖТИ 72472 ПОДДЕРЖКА 6947 2406

НЖТИ 81383 ВЕСНА 9744 9281

УВБ-76 — это коротковолновая радиостанция, вещающая с 1976 года. Среди радиолюбителей получила название «жужжалка», потому что большую часть эфира занимают шумы и характерное жужжание. На волнах УВБ-76 передаются закодированные сообщения, которые пользователи соцсетей связывают с мировыми событиями.

Ранее сообщалось, что энтузиастам удалось выяснить, где располагается передатчик новой номерной станции, которую сравнивают с УВБ-76. Она начала вещание на персидском языке сразу после американских и израильских ударов по Ирану.