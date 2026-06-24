Полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что Киев усиливает эскалацию своей идеей производства американских зенитных ракетных комплексов Patriot в Европе. Об этом военный рассказал News.ru.

Матвийчук прокомментировал обращение Владимира Зеленского к США с просьбой выдать лицензию на выпуск Patriot. Военный считает, что на самом деле Украина хочет развернуть заводы за пределами страны, понимая риски. Россия уже предупредила, что любые подобные предприятия станут законными целями для уничтожения.

«Зеленский - очень хитрый парень. Он хочет, чтобы производства Patriot были не на территории Украины, а в ЕС», - подчеркнул Матвийчук.

Граничащая с Россией страна НАТО захотела создать систему наподобие Patriot

По его мнению, США вряд ли одобрят выдачу лицензии напрямую Украине. Если же Вашингтон разрешит наладить производство в Европе, европейские государства подставят под удар собственную промышленную базу - Россия может ответить на новые угрозы. В конечном итоге этот план лишь раскрутит гонку вооружений и серьезно подорвет безопасность ЕС, считает Матвийчук.