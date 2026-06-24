В среду, 24 июня, в Минобороны России сообщили об успешных операциях ВС РФ в Запорожской области, под Добропольем и в районе Константиновки. «Рамблер» собрал главные заявления российских военных.

Операция в Запорожской области

Операторы беспилотников ВС РФ обнаружили перемещение пехоты ВСУ в Запорожской области. Смена личного состава происходила в районе линии соприкосновения, по позициям ВСУ были нанесены удары с помощью дронов, сообщили в Минобороны.

Военные подчеркнули, что ВС РФ ведут воздушное наблюдение на этом участке в круглосуточном режиме, что лишает ВСУ возможности проводить там плановые ротации.

Уничтожение станций ВСУ

Подразделения беспилотной авиации группировки войск «Восток» вывели из строя наземные станции управления ВСУ в Запорожской области, рассказали в Минобороны. Объекты были замаскированы, но их удалось обнаружить с помощью разведывательных аппаратов.

Координаты целей были оперативно переданы расчетам ударных дронов. Связь и взаимодействие между подразделениями поддерживались через спутниковые и оптоволоконные каналы, что позволило военным оперативно скоординировать действия.

Удар по снабжению ВСУ у Константиновки

Расчеты FPV-дронов Южной группировки войск сорвали попытку доставки грузов и личного состава ВСУ в Константиновку, сообщили в Минобороны России. Пикапы и квадроциклы ВСУ вовремя заметила воздушная разведка.

По данным военных, несколько попыток пробиться к городу ВСУ предпринимали как в дневное время, так и ночью. Транспортные средства были выведены из строя точечными ударами, что подтвердили кадры объективного контроля.

Обстановка под Добропольем

На добропольском направлении операторы FPV-дронов ликвидировали несколько единиц автомобильной техники ВСУ , включая пикапы и квадроциклы. Также в ходе боевой работы были сбиты беспилотники самолетного типа «Хорнет» и тяжелые коптеры, рассказали в Минобороны.

Систематическое поражение транспорта, используемого ВСУ для перевозки имущества и личного состава, серьезно осложнило логистику украинских сил на этом участке, подчеркнули военные.

Отражение воздушного налета на ДНР

Мобильные огневые группы 23-го отдельного зенитного ракетного дивизиона ВС РФ перехватили дроны в небе над ДНР. Налет ВСУ был направлен на объекты гражданской и военной инфраструктуры, подчеркнули в Минобороны.

За счет плотного огня из зенитно-ракетных комплексов и стрелкового оружия воздушные цели удалось ликвидировать на удалении от охраняемых объектов.

Операция ВДВ

Штурмовые отряды Ярославского полка ВДВ из состава группировки войск «Днепр» заняли крупный опорный пункт на ореховском направлении, сообщили в Минобороны. Предварительно воздушная разведка обнаружила в лесу разветвленную сеть блиндажей ВСУ.

Сначала позиции и огневые точки были подавлены ударами FPV-дронов, после чего в укрытия зашли штурмовые группы. После завершения зачистки подразделения закрепились на этом рубеже.

Удар Су-34

Экипаж бомбардировщика Су-34 нанес удар по пункту управления беспилотниками ВСУ. Операция была проведена в зоне ответственности группировки войск «Восток», рассказали в Минобороны России.

Для поражения цели использовались авиационные бомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции. Разведывательные службы подтвердили ликвидацию цели, после чего самолет вернулся на базу.