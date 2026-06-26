"Калашников" поставит в Индию антидроновое оружие и коптеры "Каракут"
Один из лидеров российского военно-промышленного комплекса - концерн "Калашников" - подписал контракты на поставку партнерам в Индии гражданского стрелкового оружия, боеприпасов, а также БЛА "Каракут". Соглашения заключены в ходе прошедшей на днях в Нью-Дели специализированной выставки передовых полицейских и оборонных технологий India Homeland Security Expo. Об этом корреспонденту "РГ" сообщили в пресс-службе "Калашникова".
Уточняется, что речь идет об антидроновых дробовиках, дронобойных патронах к ним, а также пистолетах. Поставка оружия и специальных боеприпасов в адрес неназванных индийских заказчиков запланирована до конца 2026 года.
Кроме того, ведущий российский оборонный холдинг заключил контракт и до конца текущего года поставит в Индию партию гражданских квадрокоптеров "Каракурт". В настоящее время ведутся переговоры об организации лицензионного производства этого типа БЛА на территории южноазиатской республики для последующей реализации конечным индийским пользователем.
Напомним, что концерн "Калашников" впервые принял участие в состоявшейся 24-25 июня уже в 10-й раз главной индийской выставке гражданского оружия, оборудования и технологий для национальной и общественной безопасности. Стенд "Калашникова" на India Homeland Security Expo стал настоящей точкой притяжения посетителей мероприятия. Среди активно интересующихся новинками российской оборонной промышленности в большом количестве оказались индийские военные и сотрудники различных силовых структур.
Их внимание, в частности, привлекли представленные на стенде образцы стрелкового оружия, включая карабин MR1 в 308 калибре для снайперов полиции (гражданский аналог снайперской винтовки Чукавина - Прим. "РГ"), гладкоствольные полуавтоматические ружья для борьбы с беспилотниками "Сайга" и МР-155, пистолет-пулемет ППК-20, пистолеты Лебедева и другая "стрелковка". Пристальный интерес специалисты, включая группу офицеров службы личной охраны премьер-министра Индии (Special Protection Group - SPG), проявили к российским патронам, специально разработанным для борьбы с FPV-дронами. Дронобойные патроны "Калашникова" являются последним рубежом защиты от нападения вражеских БЛА на дистанциях 30-40 метров и представлены в различных калибрах - "двенадцатом", а также 7,62, 5,56 и 5,45 мм.
"Успешно прошедшие апробацию в ходе СВО антидроновые решения концерна "Калашников" привлекают повышенный интерес наших потенциальных индийских партнеров. Современное развитие этих решений, помимо задействования средств РЭБ, идет по двум основным направлениям. Это специальные дробовики серии "Сайга-12" и специализированные противодроновые боеприпасы в различных калибрах. В настоящее время мы ведем переговоры об организации и локализации производства в Индии таких патронов с одной из местных компаний", - рассказал "РГ" директор по развитию бизнеса в Индии концерна "Калашников" Максим Караваев.