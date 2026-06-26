"Калашников" поставит в Индию антидроновое оружие и коптеры "Каракут"

Один из лидеров российского военно-промышленного комплекса - концерн "Калашников" - подписал контракты на поставку партнерам в Индии гражданского стрелкового оружия, боеприпасов, а также БЛА "Каракут". Соглашения заключены в ходе прошедшей на днях в Нью-Дели специализированной выставки передовых полицейских и оборонных технологий India Homeland Security Expo. Об этом корреспонденту "РГ" сообщили в пресс-службе "Калашникова".

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Уточняется, что речь идет об антидроновых дробовиках, дронобойных патронах к ним, а также пистолетах. Поставка оружия и специальных боеприпасов в адрес неназванных индийских заказчиков запланирована до конца 2026 года.

Кроме того, ведущий российский оборонный холдинг заключил контракт и до конца текущего года поставит в Индию партию гражданских квадрокоптеров "Каракурт". В настоящее время ведутся переговоры об организации лицензионного производства этого типа БЛА на территории южноазиатской республики для последующей реализации конечным индийским пользователем.

Напомним, что концерн "Калашников" впервые принял участие в состоявшейся 24-25 июня уже в 10-й раз главной индийской выставке гражданского оружия, оборудования и технологий для национальной и общественной безопасности. Стенд "Калашникова" на India Homeland Security Expo стал настоящей точкой притяжения посетителей мероприятия. Среди активно интересующихся новинками российской оборонной промышленности в большом количестве оказались индийские военные и сотрудники различных силовых структур.

Их внимание, в частности, привлекли представленные на стенде образцы стрелкового оружия, включая карабин MR1 в 308 калибре для снайперов полиции (гражданский аналог снайперской винтовки Чукавина - Прим. "РГ"), гладкоствольные полуавтоматические ружья для борьбы с беспилотниками "Сайга" и МР-155, пистолет-пулемет ППК-20, пистолеты Лебедева и другая "стрелковка". Пристальный интерес специалисты, включая группу офицеров службы личной охраны премьер-министра Индии (Special Protection Group - SPG), проявили к российским патронам, специально разработанным для борьбы с FPV-дронами. Дронобойные патроны "Калашникова" являются последним рубежом защиты от нападения вражеских БЛА на дистанциях 30-40 метров и представлены в различных калибрах - "двенадцатом", а также 7,62, 5,56 и 5,45 мм.