Стало известно, как Россия может ответить на «Золотой купол» США

Политолог, капитан 1-го ранга запаса Константин Сивков заявил, что США разрабатывают систему ПРО «Золотой купол» для противостояния с Россией, и Москва может ответить наращиванием своих стратегических вооружений. Об этом военный рассказал News.ru.

«Золотой купол» представляет собой многослойную систему, в которую входят космические аппараты, комплексы наблюдения, средства ПРО и центры управления. Сивков подчеркнул, что главная цель этой системы - нейтрализация российских стратегических ядерных сил.

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Эксперт отметил, что если США развернут ПРО с потенциалом перехвата сотен боеголовок, Россия может пропорционально увеличить свою ядерную мощь. Это позволит полностью нивелировать американскую угрозу и сохранить стратегический баланс.

Комментируя недавние заявления об успешных тестах «Золотого купола», Сивков назвал их рядовым событием. По его словам, пока неясно, какие именно функции проверяли американцы, но это точно была не спутниковая часть системы. Он также напомнил, что технологии ПРО стратегического уровня являются секретными и Вашингтон никогда не передает их своим союзникам.

Глава Пентагона Пит Хегсет ранее заявил о первых успешных испытаниях «Золотого купола». В ходе проверок американские военные задействовали новейшее оружие направленной энергии - боевые лазерные установки.

По словам Хегсета, интегрированная автономная система ПВО продемонстрировала способность работать полностью без участия человека. Комплекс самостоятельно обнаружил, взял на сопровождение и уничтожил несколько воздушных целей.