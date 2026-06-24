Армия Ливана перекрыла проезд у посольства США в Бейруте

Военнослужащие ливанской армии задержали двух человек за невыполнение мер безопасности, введенных в районе расположения посольства США в пригороде Бейрута Авкар.

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Как указывается в сообщении армейской пресс-службы, которое приводит портал Elnashra, солдаты, охранявшие территорию дипмиссии, открыли предупредительный огонь после того, как один из автомобилей не остановился на контрольно-пропускном пункте. Однако водитель проигнорировал приказ и попытался скрыться с места происшествия, но вскоре был задержан вместе со своим напарником.

Военные временно перекрыли проезд в районе американского посольства, власти проводят расследование инцидента.