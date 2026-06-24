«Ослепляют и сжигают»: США могли применить лазерное оружие против Ирана

Эксперт по войскам ПВО Юрий Кнутов заявил, что США уже активно применяют лазерное оружие в боевых условиях, в том числе для борьбы с иранскими беспилотниками. Об этом пишут «Аргументы и факты».

Ранее глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что первое испытание создаваемой в США системы противовоздушной обороны «Золотой купол» завершилось «полным успехом». Во время тестов американские военные применили новейшие технологии направленной энергии - боевые лазеры.

По словам Хегсета, интегрированная автономная система ПВО сумела без помощи человека обнаружить, взять на сопровождение и уничтожить сразу несколько воздушных целей.

Кнутов отметил, что на Ближнем Востоке сейчас находятся два американских корабля, оснащенных лазерными установками для защиты военных группировок и авианосцев.

Всего на вооружении США находится девять эсминцев с лазерными системами Hermes и Orion. Установки разной мощности выполняют разные задачи: системы на 60 киловатт ослепляют оптику дронов, а более мощные версии на 100-120 киловатт способны физически «сжигать» беспилотники. Около месяца назад американские военные также использовали лазеры против метеорологических зондов, отметил Кнутов.

Пентагон считает развитие лазерной техники и электромагнитных пушек одним из своих главных приоритетов. Руководство ведомства лично инспектирует испытания новых образцов в Нью-Мексико. Кнутов добавил, что сейчас американские инженеры работают над созданием сверхмощного лазера на 1 гигаватт, который в перспективе сможет сбивать боеголовки ракет прямо в космосе.