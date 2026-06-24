«Живут в казармах»: западные элиты готовятся к войне с Россией по-фински

Европейские государства, включая Польшу, Германию и Великобританию, выразили готовность перенять опыт Финляндии по подготовке политических и деловых элит к условиям военного времени.

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Как сообщает агентство Bloomberg, страны стремятся внедрить аналогичные программы для обеспечения стратегической устойчивости своих систем управления.

«Представители Польши обратились за консультацией по созданию аналогичного курса, а президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер запросил брифинг по этой теме во время своего визита в Финляндию в мае», — информирует издание.

В свою очередь, власти Великобритании официально зафиксировали необходимость запуска подобной инициативы в своем обзоре стратегической обороны, опубликованном в 2025 году.

Финская программа функционирует уже более 65 лет. Попасть на нее можно только по специальному приглашению, которые направляются представителям крупного бизнеса, ученым и высокопоставленным чиновникам.

Участники обучения проходят через жесткий режим: они обязаны носить военную форму, проживать в казармах и посещать закрытые брифинги на стратегических объектах. Кроме того, программа предусматривает обязательное участие в полевых учениях сил обороны, что, по мнению европейских столиц, необходимо для формирования навыков кризисного управления у высшего руководства государств.