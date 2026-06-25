Командира полка ВСУ отстранили от обязанностей из-за пыток

Командир полка Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Скала» Юрий Гаркавый был временно отстранен от исполнения обязанностей на период проверки информации о возможных случаях насилия и превышения полномочий в отношении мобилизованных со стороны военнослужащих подразделения.

Об этом сообщили представители генерального штаба ВСУ в комментарии украинскому изданию «Бабель».

«Командира 425-го отдельного штурмового полка "Скала" подполковника Юрия Гаркавого отстранили от исполнения обязанностей на время проверок после расследования... о смерти, пытках и издевательствах над мобилизованными в учебных центрах полка», — отмечается в материалах.

По информации украинских СМИ, в подразделении проводят работу сотрудники правоохранительных органов, а расследованием занимается Государственное бюро расследований Украины. Кроме того, в полку действует специальная комиссия под руководством заместителя начальника Генерального штаба ВСУ Андрея Гнатова, которая изучает обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в полку «Скала» людей обливали водой и мочой на улице зимой. Также беглецов в полку привязывали к квадроциклу и другим автомобилям и таскали за ними.