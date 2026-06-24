Стало известно о попытках ВСУ покинуть Константиновку

Константиновка окружена, а оставшиеся в городе подразделения Вооруженных сил Украины утратили контроль над ситуацией и рассредоточились, пытаясь спастись. Об этом рассказал aif.ru военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

По данным эксперта, ВС России «полностью взяли Константиновку в тактическое кольцо».

«Идет плановая зачистка города, идут уличные бои. Противник бросает город и уходит», — заявил эксперт.

По данным Матвийчука, основная часть оставшихся в Константиновки военнослужащих перешла в частный сектор и использует там подвалы и погреба «для обустройства схронов и фортификаций». При этом в ловушке остаются не более полутора-двух тысяч бойцов ВСУ.

«Думаю, к концу недели, в крайнем случае, к концу следующей, все закончится», — прогнозирует он.

Ранее СМИ сообщили, что над большей частью кварталов Константиновки уже подняты российские флаги и знамена штурмовых подразделений. При этом Герой России, генерал-майор Сергей Липовой обратил внимание на то, что большинство украинских военных, оставшихся в Константиновке, либо ранены, либо имеют очень низкий моральный дух и не хотят воевать.