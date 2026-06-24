Армия России впервые уничтожила американский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) BRAWLR Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Об этом сообщило Минобороны РФ в «Максе».

ЗРК BRAWLR считается новейшим высокотехнологичным модульным комплексом, который предназначен для перехвата беспилотников и крылатых ракет. Он может нести до четырех различных типов ракет одновременно. Впервые комплекс был публично представлен в сентябре 2025 года на выставке в США.

По данным Минобороны, российские военные поразили в Харьковской области пять автомобилей, артиллерийское орудие и радиолокационную станцию обнаружения воздушных целей.

За прошедшие сутки, как сообщало военное ведомство, армия России также нанесла удар по центру беспилотных систем специальных операций ВСУ.