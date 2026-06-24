Ультиматум, который выдвинул Владимир Зеленский Белоруссии, вероятно, не является блефом. Как сообщает «Царьград», эксперты в программе «Мы в курсе» обсудили, как будет развиваться ситуация далее.

Германия готовится к войне

У главы евродипломатии Каи Каллас, которая может лишиться своего поста, появился сильный конкурент — канцлер Германии Фридрих Мерц.

«Россия всегда была сильна в обороне и в отражении атак, однако на протяжении своей истории она никогда не добивалась значительных успехов в ведении агрессивных войн, то есть в достижении успеха наступательными действиями», — заявил он.

Мерц сталкивается с критикой в Германии — в частности, на последнем митинге в Мюнхене его призывали уйти в отставку. Экс-депутат бундестага, председатель исполнительного бюро Международного движения русофилов Вальдемар Гердт отмечает, что СМИ об этих акциях умалчивают.

«Но люди, понимая, как с ними обходятся, придут на новые акции и приведут с собой еще больше людей. Стратегия умолчания уже не работает. Удержать народный гнев уже не сможет никакая пропаганда», — заявил он.

Подготовка к войне с Россией к 2030 году многими в Берлине уже воспринимается как аксиома. Военные эксперты заявляют, что правящие круги выступают за скорейшую интеграцию украинской оборонной промышленности в европейский ВПК и изучение опыта ВСУ. Гердт отметил, что только 80 млрд евро ушли на оплату оружия, которое США поставляют на Украину. А ведь Евросоюзу никто не угрожал.

«Столько актов со стороны России и Белоруссии были направлены в сторону Европейского союза на сотрудничество, на переговоры, — к войне, очевидно, готовятся по-другому. На Западе нашли "оправдалку" своего спада и бездарности в управлении государством. И эта "оправдалка" – это якобы угроза со стороны востока», — подчеркнул бывший депутат.

«Мощнейший» удар по России

Теперь Запад взялся за Белоруссию. Военный эксперт Андрей Богодель считает, что перед Зеленским поставили задачу втянуть Минск в конфликт. Задача — создание предпосылок с намеком на разрыв дипломатических отношений Белоруссии и РФ.

«Противника волнуют геополитические цели. Речь о том, чтобы "срезать белорусский балкон". Мера касается Калининградской области и выхода России в Европу прежде всего. Конечно же, потеря такого союзника была бы для России мощнейшим ударом. Они четко смотрят: а как будет реагировать Москва в этой ситуации», — объяснил он.

Указал эксперт и на другой аспект — экономический. Он напомнил, что Париж обращался к Минску по вопросу калийных удобрений. По мнению Богоделя, это тонкий намек — Европа готова заняться и белорусской экономикой.

Тем временем политолог из Белоруссии Юрий Воскресенский заявил, что страна якобы не сбивает украинские беспилотники, пролетающие через ее территорию. В доказательство он сослался на 116 нарушений границы за месяц. Однако есть данные, что система ПВО Белоруссии 90 раз сработала на них.

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Ведущая программы Елена Афонина заметила, что в Белоруссии также находится «Орешник», а связь между странами настолько сильна, что клин вбить не выйдет — сработает «красная кнопка».

«Самое главное, чтобы все понимали и в России, и в Белоруссии: у нас единая система ПВО. Вот что самое главное. Еще момент. Говорят, что Минск смотрит, как реагирует Москва на сложившуюся ситуацию. Как реагирует Россия, Белоруссия и так знает. Мы смотрим, как западные страны смотрят на то, как реагирует Россия, для того чтобы потом воздействовать в том числе и на Белоруссию. С учетом отодвинутых … "красных линий"», — объяснил Богодель.

Эксперт также заметил, что когда речь идет про инфраструктурную войну, то речь почему-то касается лишь Украины, хотя в конфликте участвуют многие страны Запада. Он подчеркнул, что необходимо четко понимать, с кем и на каком уровне ведется противостояние. Сегодня всем «заправляет» Лондон, который создал все необходимые структуры.