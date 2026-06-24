Военный корреспондент Александр Сладков в эфире своего видеооблога заявил о готовности России и Белоруссии к решительным действиям в случае агрессии Киева против Минска. По его мнению, ответ будет включать в себя уже удары не только по Украине, но и по критической инфраструктуре стран Североатлантического альянса.

«В случае нападения на Беларусь возможно два направления, по которым сразу начнётся действие. Это удары по предприятиям на территории государств НАТО, где производятся беспилотные летательные аппараты, боевая техника, боеприпасы для Украины», — пояснил Александр Сладков.

Корреспондент также уточнил, что вторым пунктом стратегии станет нейтрализация руководства украинских подразделений, отвечающих за развитие беспилотных систем. Кроме того, Александр Сладков напомнил о стратегическом преимуществе северного направления: «Вы понимаете, что нам ближе до Киева, Ровно и Львова от Белоруссии? Рубежи сегодня не настолько подготовлены для того, чтобы не пропустить некие наши группировки, которые могут пойти в сторону Киева».

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Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия как союзник готова оказать Белоруссии всестороннюю поддержку в отражении любых угроз, будь то прямые атаки или иные виды давления, подтвердив союзнические обязательства Москвы по защите суверенитета республики.