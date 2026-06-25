Над Россией уничтожили 269 украинских БПЛА

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили за ночь 269 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами России. Об этом в четверг, 25 июня, сообщили в Министерстве обороны РФ.

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Уточняется, что украинские дроны ликвидировали над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Калужской, Курской, Орловской, Саратовской, Смоленской, Ростовской, Тульской областей, Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Черного моря, передает ТАСС.

В этот же день на Полтавской нефтебазе в Красноармейском районе Краснодарского края произошел пожар — причиной стало падение дрона ВСУ. По словам главы района Александра Харитонова, на месте работают экстренные и оперативные службы.

24 июня подъезд жилого дома обрушился при ударе дрона ВСУ по Горловке в Донецкой Народной Республике. Погибли трое человек. Также полностью уничтожен один из автомобилей.

Кроме того, 22 июня глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что четыре человека погибли, 28 ранены в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины на Керченский полуостров.