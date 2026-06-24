Российскими операторами центра «Рубикон» были уничтожены используемые Вооруженными силами Украины разведывательные дроны FlyEye польского производства, а также немецкий барражирующий боеприпас HF-1. Об этом со ссылкой на Минобороны России пишет РИА Новости.

По данным военного ведомства, дроны ВСУ уничтожались воздушными таранами боевых групп по ПВО.

«Были сбиты разведывательные «Лелеки», FlyEye (производства Польши), G25, разведывательно-ударные «Домахи», дроны-камикадзе «Булава», «Батон», Darts, Hornet (американского производства), барражирующий боеприпас HF-1», - уточнили в министерстве.

Ранее немецкое издание Junge Welt пришло к выводу, что российское подразделение «Рубикон» демонстрирует высочайшую эффективность и становится эталоном для современных беспилотных войск. При этом, по данным издания, эффективность «Рубикона» заложена в его автономности и независимости. Операторы ведут собственную разведку и выбирают цели независимо от других воинских подразделений.