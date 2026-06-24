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Операторы «Рубикона» сбили польские дроны

Алиса Селезнёва

Российскими операторами центра «Рубикон» были уничтожены используемые Вооруженными силами Украины разведывательные дроны FlyEye польского производства, а также немецкий барражирующий боеприпас HF-1. Об этом со ссылкой на Минобороны России пишет РИА Новости.

Операторы «Рубикона» сбили польские дроны
© РИА Новости

По данным военного ведомства, дроны ВСУ уничтожались воздушными таранами боевых групп по ПВО.

«Были сбиты разведывательные «Лелеки», FlyEye (производства Польши), G25, разведывательно-ударные «Домахи», дроны-камикадзе «Булава», «Батон», Darts, Hornet (американского производства), барражирующий боеприпас HF-1», - уточнили в министерстве.

Ранее немецкое издание Junge Welt пришло к выводу, что российское подразделение «Рубикон» демонстрирует высочайшую эффективность и становится эталоном для современных беспилотных войск. При этом, по данным издания, эффективность «Рубикона» заложена в его автономности и независимости. Операторы ведут собственную разведку и выбирают цели независимо от других воинских подразделений.