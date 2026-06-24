Минобороны России сообщило об ударах беспилотниками «Герань» по территории Харьковской области. Целями для атак стали элементы железнодорожной инфраструктуры, задействованные в обеспечении украинских формирований.

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По официальным данным, в ходе ударов были выведены из строя несколько критически важных узлов транспортной сети, а также складские помещения и воздушные линии электропередачи. Особый упор в ходе операции делался на поражение подвижного состава, который использовался для военных перевозок.

В районе населённого пункта Лозовая беспилотники уничтожили локомотивы, задействованные в транспортировке грузов. Эти тяговые агрегаты обеспечивали регулярное снабжение подразделений на данном участке фронта.

Минобороны обнародовало материалы объективного мониторинга, которые зафиксировали фактические разрушения перечисленных объектов. Снимки и видео подтверждают степень повреждений, нанесённых инфраструктурным точкам.