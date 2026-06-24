$74.6285.48

Атака на Московскую область: откуда ВСУ запускали БПЛА

Алиса Селезнёва

Москва и Подмосковье подверглись атаке украинских беспилотников, которые были запущены из приграничных областей Украины. Об этом рассказал aif.ru военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Атака на Московскую область: откуда ВСУ запускали БПЛА
© РИА Новости

По его словам, Вооруженные силы Украины используют для атак огромное количество БПЛА, их интенсивность остается крайне высокой.

«Я думаю, что пуски велись с территории Сумской и Черниговской областей, судя по тому, как беспилотники заходят в массовом количестве через Брянщину», — пояснил Дандыкин.

Он также обратил внимание на то, что в дополнение к дронам Киев активно применяет ракетное вооружение с самолетов тактической авиации, работающих на стыке Харьковской и Сумской областей.

Критическое положение ВСУ: «страшнейший» приказ Белоусова и послание американцам

По данным Минобороны России, сегодня ночью были уничтожены 323 беспилотника, в том числе и над Московским регионом. Силами ПВО с начала суток сбиты три дрона, летевших на Москву, уточнил мэр столицы Сергей Собянин.

22 июня было перехвачено более 80 вражеских беспилотников, направлявшихся к столице. А 18 июня почти 200 беспилотников пытались атаковать Москву и Подмосковье. Эта атака стала самой крупной для российской столицы за два года.