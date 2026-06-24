Атака на Московскую область: откуда ВСУ запускали БПЛА

Москва и Подмосковье подверглись атаке украинских беспилотников, которые были запущены из приграничных областей Украины. Об этом рассказал aif.ru военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

По его словам, Вооруженные силы Украины используют для атак огромное количество БПЛА, их интенсивность остается крайне высокой.

«Я думаю, что пуски велись с территории Сумской и Черниговской областей, судя по тому, как беспилотники заходят в массовом количестве через Брянщину», — пояснил Дандыкин.

Он также обратил внимание на то, что в дополнение к дронам Киев активно применяет ракетное вооружение с самолетов тактической авиации, работающих на стыке Харьковской и Сумской областей.

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По данным Минобороны России, сегодня ночью были уничтожены 323 беспилотника, в том числе и над Московским регионом. Силами ПВО с начала суток сбиты три дрона, летевших на Москву, уточнил мэр столицы Сергей Собянин.

22 июня было перехвачено более 80 вражеских беспилотников, направлявшихся к столице. А 18 июня почти 200 беспилотников пытались атаковать Москву и Подмосковье. Эта атака стала самой крупной для российской столицы за два года.