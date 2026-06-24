Песков: Россия всегда будет стоять рядом с Белоруссией

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия всегда будет стоять рядом с Белоруссией.

«Мы — союзные государства, и Россия всегда будет стоять рядом с Белоруссией — и в экономическом благоденствии, в экономическом процветании, совместном развитии, и в отражении всевозможных угроз, будь то прямые угрозы, квазиугрозы, перспективные угрозы или настоящие угрозы», — заявил Песков.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров на 12-м посольском круглом столе в Дипломатической академии заявил, что Москва готова принять меры для безопасности Белоруссии.