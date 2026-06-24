Положение ВСУ в Константиновке становится критическим — сформирован третий котел. Как сообщает «Царьград», продвижение ВС РФ продолжается на фоне послания американцам по поводу нарушения анкориджских договоренностей.

«Страшнейший приказ Белоусова»

За последние сутки мониторинги фиксируют «скромные» цифры продвижения ВС РФ. Это объясняется тем, что на ряде участков российские военные подошли к крупнейшим оборонительным и логистическим узлам. Однако значение этих продвижений нельзя переоценить.

В Константиновке ВС РФ наступают ударными темпами, а критическое положение ВСУ признают и в Киеве. Группировка войск «Юг» продвинулась в городской застройке в северную часть города на 900 метров за сутки. Бойцы сформировали и захлопнули третий котел — южный уже зачищен, а в центральном работа продолжается. У противника остается «бутылочное горлышко», но довольно условное: его ширина составляет всего 600 метров, а часть пути упирается в реку, форсирование которых грозит гибелью, из-за чего проезд возможен лишь по автодороге через открытое пространство.

«Сейчас на самом деле просто все дожимается, зачищается. Боец, который здесь находится, в Константиновке, мне говорит, что ВСУ хотят выйти из котлов. Они хотят. Но у них нет такой возможности, никто им не дает», — заявил военный обозреватель Михаил Дегтярев.

В южной части Лимана бойцы продвинулись на 350 метров. Как и в Константиновке, речи об организованном сопротивлении ВСУ не идет. В районе Куриловки, на купянском направлении, также сформировался котел, который постепенно зачищается. Однако, судя по мониторинговым картам, путь для отступления у противника еще сохраняется.

С южного направления поступают данные о прорывах группировки войск «Восток», а также об успехах «Днепра», в частности, из районов Степногорска и Приморского. Ранее Киев заявлял об их якобы полном захвате.

Нарушение «тайных» договоренностей

Глава МИД РФ Сергей Лавров выступил с большой речью в ходе посольского круглого стола по тематике урегулирования ситуации вокруг Украины. Среди прочего глава МИД заявил, что США меняют риторику и требуют от России немедленного прекращения огня. Заявления Вашингтона, сделанные после Анкориджа, оказались забыты.

«Не хочу думать, что саммит на Аляске был задуман, чтобы выиграть время для перевооружения Украины. Но на деле получилось так, как получилось. <…> Европа не просто игнорирует любые возможности равноправных переговоров по Украине, а открыто стремится к историческому реваншу», — заявил он.

Полковник Аслан Нахушев выдал ряд «тайных пунктов» анкориджских договоренностей. Отметим, что официально они не подтверждены.

Среди прочего, по словам Нахушева, РФ якобы обязалась не применять ядерное оружие, не наносить удары по АЭС, плотинам ГЭС, мостам через Днепр, Днестр и Южный Буг, а также правительственным зданиям и высшим госчиновникам Украины. США же взяли на себя обязательства не поставлять Киеву и запретить передачу американских средств поражения дальностью более 150 км, заблокировать оставшиеся у ВСУ 40 ракет ATACMS, заставить Украину не использовать «грязную бомбу» и отравляющие химические вещества, а также не совершать атаки на правительственные учреждения и не пытаться убивать высших должностных лиц России.

«С учетом всех происшедших политических и военно-технических изменений за последний год получается, что подавляющее большинство взаимных обязательств утратили свое значение или напрямую ослабляют позицию России. А если главный компромисс не реализуется, то и остальное теряет смысл», — подчеркнул Нахушев.

Хорошим знаком стало поражение одного из мостов через Днепр, а также ракетно-дроновая бомбардировка мостов через Днестр. Эти удары сильно сокращают военный потенциал противника. Сигналом стало и заявление зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева от 20 июня о том, что никаких правил в отношении Киева «больше нет и быть не может». Неспособность «одной из сторон» выполнить анкориджские договоренности подтвердил и помощник президента РФ Юрий Ушаков.