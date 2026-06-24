В Минобороны раскрыли детали применения ВСУ польских разведывательных беспилотников

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили разведывательные беспилотники FlyEye польского производства. Детали применения западной техники Вооруженными силами Украины (ВСУ) раскрыли в Министерстве обороны.

Также целями воздушных таранов боевых групп по ПВО центра «Рубикон» стали разведывательные «Лелеки», G25, разведывательно-ударные «Домахи», дроны-камикадзе «Булава», «Батон», Darts, Hornet американского производства и барражирующий боеприпас HF-1 производства Германии.