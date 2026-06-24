Завершено локальное перемирие на ЗАЭС между Россией и Украиной

Локальный режим прекращения огня в районе Запорожской атомной электростанции (АЭС), введенный для ремонта линии энергоснабжения «Днепровская», завершен.

Об этом ТАСС рассказала директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.

«Согласованный локальный режим тишины закончился 23 июня», — сказала она.

Режим тишины действовал с 5 июня для ремонта одной из двух высоковольтных линий «Днепровская» после атаки дронов.

На станции рассказали, что радиационный фон на площадке Запорожской АЭС и в зоне наблюдения после потери внешнего электроснабжения находится в норме.

20 июня Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило о подключении ЗАЭС к электросети после инцидента с потерей внешнего питания. До этого пресс-служба МАГАТЭ сообщала, что Запорожская АЭС уже в 20-й раз с начала конфликта осталась без внешнего электроснабжения. В агентстве отметили, что этот случай вновь подчеркивает нестабильность ситуации с ядерной безопасностью на объекте.